Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, düzenlediği basın toplantısında emeklilere yönelik müjdeyi açıkladı.Başkan Sekmen, seçim kampanyasında verdiği sözü yerine getirerek kentteki tüm emeklilerin yararlanacağı indirim olanaklarını anlattı. Kentte Emekliler Kıraathanesi açacak olan Başkan Sekmen, “Şehrimizde bulunan tüm emekli vatandaşlarımız sosyal tesislerimizden yüzde 20 indirimle faydalanacak” dedi.Başkan Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Erzurum Bölge Müdürü Nizamettin Durmuş ve Erzurum Emekliler Derneği Başkanı Zekeriya Aras’ın da katılımıyla düzenlediği toplantıda yeni uygulamayı anlattı.Aras, toplantıda yaptığı konuşmada, “Emeklilerin durumu ortada Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Bey’i yürekten kutluyorum” dedi. Bölge Müdürü Durmuş da, protokolün önemine vurgu yaptı. AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, “Dünya genelinde ekonomik kriz var, bunun farkındayız. Emekli büyüklerimiz 2002’den bugüne kadar partimize büyük destek veriyor. İnşallah sıkıntılarımızı el birliğiyle atlatacağız. Mehmet Sekmen Başkanımıza emekli büyüklerimize yönelik yaptığı bu güzel jestten ötürü teşekkür ediyorum” kaydını düştü.“Emeklilerimiz başımızın tacıdır”Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizler için çizmiş olduğu yerel yönetim vizyonu ile şehrimizi dünya standartları ile uyumlu, daima insanı merkezde tutan bir anlayışa sahip, doğanın tarihin ve modern mimarinin iç içe olduğu marka bir kent haline getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. “Emeklilik hayattan kopmak değil, hayatın yeni bir evresine başlamaktır; bunun için Emekliler Derneği ve Sosyal Güvenlik Kurumlarımızın işbirliğinde emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal tesislerimizden indirimli yararlanmalarını esas alan yeni uygulamamızı hayata geçirdik” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Her başarımızın ardında dua, emek, stratejik düşünce vardır. Temelinde alın teri, göz nuru, samimi mücadele yer almaktadır. Belediyecilik vizyonumuz kapsamında lazım gelen ne varsa şevkle yapıyor vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı, verdiğimiz sözlerimizi çiğnemedik, çiğnetmedik. Vaatlerimizi hiçbir zaman unutulmaya terk etmedik. İbrahim Hakkı Hazretleri’nin dualarıyla ve nasihat dolu sözleriyle feyizlenmiş Dadaşlara insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle belediyecilik yapar, milleti yaşat ki devlet yaşasın ülküsüyle hizmetlerimize hizmet ekleriz. Tabii zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Biz sözümüzün eri ahdimizin sadığıyız. Biz meydanlarda söz verip sonra unutanlardan değiliz, verdiği sözün her zaman dimdik arkasında duranlardan olduk. İşte bu vesileyle seçim kampanyamızda verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Belediyemizin tüm sosyal tesislerinden emekli vatandaşlarımız bundan böyle yüzde 20 indirimle yararlanabilecek. Hayırlı ve uğurlu olsun.”Konuşmaların ardından SGK ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen indirimi esas alan protokol imzalandı.