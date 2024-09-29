Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylasında kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan su ishale hattının arızalanması sonucu yapılan 3 günlük çalışmanın ardından kente yeniden su verildi.Berçelan yaylasında kentin içme suyu ihtiyacını karşılaya ana şebekedeki arıza nedeniyle kentin birçok bölümüne yaklaşık üç gün su verilememişti. Belediye su işleri müdürlüğü ekipleri vatandaşın mağdur olmaması için 3 bin 500 rakımda gece geç saatlere kadar çalıştı.Ekipler soğuklardan korunmak içinde ateş yakıp bir taraftan ısınmaya çalıştılar diğer taraftan ise çalışmalarını sürdüler.Şebeke ana hattındaki arıza saat 21:30 itibariyle giderilerek, Yeni Mahalle, Kıran mahallesinin bir kısmı, Berçelan, Çarşı merkezi ve Bulak ve Gazi Mahallesine yeniden su akışı sağlandı. Dondurucu soğuk havaya rağmen su arızasını gidermeyi başaran belediye ekibi arıza nedeniyle halkımızın göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü de teşekkür etti.