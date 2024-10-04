Malatya’da 3 ay önce piyasa değeri 2,5 milyon TL olan inşaatta kullanılan şap makinesi gizlendiği yerde bulundu. Hırsızlığı yapan 2 şahsın ise yakın zamanda başka suçlardan dolayı cezaevine konulduğu anlaşıldı.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi ile Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallelerinde 2 Temmuz 2024 tarihinde inşaatta kullanılan şap makineleri çalındı. O süreçte polis ekipleri piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon TL olan makinelerin bulunması için çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda şap makineleri Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde bir bahçelik alanda üzerleri branda ile örtülmüş vaziyette bulundu. Makineler gizlendikleri yerden alınarak sahiplerine teslim edilirken hırsızlık şüphelileri olarak tespit edilen O.G. isimli şüphelinin daha önceki başka bir suçundan dolayı bir ay önce tutuklandığı, yine diğer şüpheli M.T.’nin ise yine başka suçundan dolayı 27 Temmuz 2024 tarihinde tutuklandığı ortaya çıktı.Polis hırsızlıkla ilgili hazırladığı dosyayı savcılığa iletti.