Adaleti Savunanlar Derneği ve 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Elazığ İl Temsilcisi ve 28 Şubat sürecinde Batman İl Jandarma Alay Komutanlığında jandarma astsubay olarak görev yapan Tayfun Mirzabey, o dönem ve sonrasında yaşadıklarını, darbe mağdurlarının hak arayışlarını ve taleplerini dile getirdi.Adaleti Savunanlar Derneği ile 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Elazığ İl Temsilcisi ve 28 Şubat sürecinde Batman İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda jandarma astsubay olarak görev yapan Tayfun Mirzabey, o dönem ve sonrasında yaşadıklarını, darbe mağdurlarının hak arayışlarını ve taleplerini dile getirdi. Yüksek Askeri Şura kararıyla, 28 Mayıs 1997 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinden namaz kılması ve eşinin başörtülü olması sebebiyle disiplinsizlik suçlamasıyla ilişiğinin kesilmesine, Yüksek Askeri Şura kararlarının yargıya kapalı olması nedeniyle adli makamlara başvuru hakkı olmadığına, dikkat çeken Mirzabey, şura mağdurları için 2011 tarihinde çıkarılan 6191 sayılı kanun ile Elazığ İl Sağlık Müdürlüğünde araştırmacı kadrosu ile tekrar işbaşı yaptı. Mirzabey, 28 şubat mağdurlarının en temel isteklerinin bir zarar tespit komisyonu kurulması ve 44 mağdur grubun buraya başvurması olduğunu kaydetti.28 Şubat mağduru Mirzabey açıklamasının devamında, ’’6191 sayılı kanun çıktığı zaman 3 bin kişi başvurumuzu yaptık. Bin 500 kişinin başvurusu kabul edildi çünkü biz şura mağdurlarıyız. TSK dışında kamu kurumlarına dağıttılar. Ben İl Sağlık Müdürlüğünde sivil olarak görev yapıyorum. Araştırmacı kadrosunu bizlere de verdiler. Tüm geri dönen subay ve astsubaylara emsallerinin maaşı ile sivil kurumlarda iş başı imkanı verildi. Allah, devletimize zeval vermesin. Bunlar mühim şeyler. İş başı yapamayan bin 500 subay ve astsubay halen daha 1980 ve 1997’den beri bir kamu kurumuna girmek için çalışıyorlar ve biz sesimizi duyuramıyoruz” ifadelerine yer verdi.