Erzurum’un Oltu ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, yağmur engeline takıldı.Program, sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Tören Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.Kutlamalar çerçevesinde, temsili olarak Oltu Kaymakamı koltuğuna Atatürk İlkokulu öğrencisi İsranur Dursun oturdu. Küçük Kaymakam İsranur Dursun, verdiği ilk talimatla Atatürk İlkokulu’na spor malzemesi temin edilmesini ve okul kütüphanesinin genişletilmesini istedi. Gerçek Kaymakam Mustafa Çelik ise, minik kaymakamı ve beraberindeki öğrencileri makamında kabul ederek onlara hediyeler takdim etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Atatürk İlkokulu 4/C sınıfı öğrencisi İsranur Macit yaptı. Ardından Şehitler İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Yeliz Hüdanur Özden, "Hürriyet Bayramımız" adlı şiiri seslendirdi. Ancak program, öğrencilerin sahneleyeceği gösteriler sırasında aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle yarıda kesildi. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, kutlama programının hava şartları elverişli olması halinde gelecek hafta uygun bir günde yeniden yapılmasına karar verdi. Stadyumu dolduran öğrenci ve veliler alanı boşaltırken, programda gösteri sunamadan evlerine dönen öğrenciler büyük üzüntü yaşadı.