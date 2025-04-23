23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. Yıldönümü Erzincan’da düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.Erzincan Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlama programına; Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikler ve dans gösterileri sergilendi. Öğrencilerin performansı renkli anlara sahne olurken izleyenlerin beğenisini topladı.Program, düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dallarında ki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.