23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çıldır’da düzenlenen törenlerle kutlandı.Çıldır ilçe Milli Eğitim Müdürülüğünün Atatürk Büstüne çelenk koymasıyla başlayan program Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge okulu halı sahasında yoğun katılımla icra edildi.Kutlama programına Çıldır Kaymakamı Efe Kılıç, Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, Tabur Komutanı Vekili, siyasiler, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çıldır Aşık Şenlik Orta Okulunun hazırladığı programda 1.,2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri gösterilerini sundu. Katılımcılar tarafından beğeni ile izlenen program sık sık alkışlarla kesildi.Program sonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 23 nisan kutlamaları öncesi yapılan etkinliklerde dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.