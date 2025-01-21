Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2025 Yılı Proje Değerlendirme Toplantıları” Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün katılımıyla başladı.Tarımsal Araştırma Mastır Planı hedefleri doğrultusunda; yeni teklif projelerin sunumu, devam eden projelerin değerlendirilmesi, sonuçlanan projelerin değerlendirilmesi gibi süreçleri kapsayan toplantıda Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü birçok konuda destek sağladı.Toplantılara, Araştırma Enstitüleri, üniversite öğretim üyeleri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarından oluşan 2 bin 500 katılımcı dahil oldu. Yaklaşık bin 700 projenin görüşülmesi planlanan toplantılarda Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü tarafından “Bağcılık Araştırmaları, Sebzecilik ve Süs Bitkileri Araştırmaları, Ilıman İklim Meyveleri Araştırmaları, Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Araştırmaları, Bitki Zararlıları ve Hastalıkları Araştırmaları, Yemeklik Tane Baklagiller Araştırmaları, Toprak Yönetimi ve Bitki Besleme Araştırmaları, Bitkisel Gıda Araştırmaları, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırmaları” konularında proje sunumu gerçekleştirildi.Genel Müdür Dr. Mustafa Altuğ Atalay, açılış konuşmasında PDG toplantılarının tarımsal araştırmaların planlanması ve değerlendirilmesi açısından kritik bir role sahip olduğunu belirtti. Bu süreçte, bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılması, tarımsal inovasyonun teşvik edilmesi ve ülke tarımının sürdürülebilir gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.Toplantılar, 28 Şubat 2025 tarihinde tamamlanacak ve bu süreçte elde edilen sonuçlar, Türkiye’nin tarımsal kalkınma politikalarına yön vermede kullanılacak.