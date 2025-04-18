Erzincan’da 2025 yılında hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik "Hac Eğitim Semineri" gerçekleştirildi.İl Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen seminer Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, hacı adaylarına hitap ederek hac ibadetinin meşakkatli, zor bir ibadet olduğunu ama bu zorlukların sabırla aşılacağını dile getirdi.Müftü Fakirullahoğlu, kutsal toprakları ziyaret etmenin adabından, orada geçirilen zamanların çok kıymetli oluşundan ve çok iyi değerlendirilmesi gerektiğinden bahsederek hacı adaylarından başta Filistin, Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere İslam âlemi için dua etmeleri temennisinde bulundu.Programın devamında müftü yardımcıları, şube müdürleri ve vaiz hocaları hacı adaylarına hac ibadeti hakkında genel bilgilendirme yaptılar. İki gün süren seminerlerde hac öncesi ve hac esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Hacı adaylarına yapılan menenjit aşısıyla seminerler tamamlandı.