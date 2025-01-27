Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Erzincan’da 2024 yılında 400 bin fidan toprakla buluştu.İl genelinde yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları sonucunda Erzincan coğrafyasında ormanlık alanların varlığı giderek artıyor.Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı boyunca kamusal alanlar ağaçlandırması kapsamında okul bahçesi, sağlık ocakları, mezarlık, cami bahçesi olarak toplam 5 bin fidanı toprakla buluşturdu. Bu kapsamda ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının bedelsiz fidan talepleri karşılanarak toplamda 20 bin fidan bedelsiz olarak teslim edildi. Aynı zamanda 2024 yılında vatandaşlara 20 bin fidan talepler doğrultusunda bedelsiz olarak dağıtıldı.