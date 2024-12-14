İliç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı 2. Birlik Meclisi Olağan Toplantısı ve Muhtarlar Toplantısı Kaymakam Meriç Dinçer başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda, 2024 yılında köylere yapılan çalışmalar, İl Özel İdaresi ve KHGB bütçesinden köylere yönelik yapılan yatırımlar, köy muhtarlarının talepleri ve 2025 yılı bütçesi ile 2025 yılı çalışma programı, yatırım planı ve diğer gündem maddeleri görüşüldü.Toplantıya Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Mehmet Elçi, İl Genel Meclis Üyesi Eyüp Ayçiçek, İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Gün, Birlik Müdürü Bilal Çelik, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.