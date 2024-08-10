Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Erzincan Oman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, 180 bin adet sedir ve 40 bin adet karaçam dikimi yapılan sahalarda incelemelerde bulundu.Bölge Müdürü Oktay Ayatay Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek İşletme Müdürü Adem Erdal ve Kemah Orman İşletme Şefi Erdem Oktay ile birlikte yapımı devam eden Beşikli Köyü Beşkardeşler Erozyon Kontrol projesi ve 2023 yılında tesis edilen Kemah ilçesi Ayranpınar Köyü Kemah Çok Amaçlı Uygulama Projesi kapsamında 450 hektarlık bir alanda 180 bin adet sedir ve 40 bin adet karaçam dikimi yapılan sahalarda incelemelerde bulundu.Bölge Müdürü Ayatay, 2024 yılı yatırım programı ile diğer faaliyetlerdeki çalışmaların hiç bir aksaklığa sebebiyet verilmeden gerçekleştirilmesi için personele gerekli talimatları vererek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.