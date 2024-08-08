Tarım ve Orman Bakanlığının “Mera Islah ve Amenajmanı Projeleri” kapsamında Ardahan’daki 15 köye tahsis edilen metal kürünlerin dağıtımı için program düzenlendi.Kentte hayvancılığı desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan proje kapsamında 15 köye hayvan sulama kürünleri tahsis edildi. Hayvan sulama konusunda ihtiyaç önceliği bulunan köyler için gönderilen kürünlerin köy muhtarlarına teslimi dolayısıyla DSİ Şube Müdürlüğü kampüsünde program düzenlendi.Kürünleri köy muhtarlarına teslim eden Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Ardahan ili sınırları içerisinde yer alan mera, yaylak ve çayır vasıflı taşınmazların ıslah ve kullanılabilirliklerini arttırmak amacıyla 2023-2025 yılları arasında uygulanacak olan 1 milyon 903 bin lira bütçeli Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında 288 adet kürün ve 26 bin metre boru dağıtımı yapılmasının planlandığını söyledi.Tarım ve Hayvancılığı geliştirmeye yönelik ciddi teşvik, yatırım ve projelerin hayata geçirildiğine vurgu yapan Vali Çiçek, önümüzdeki dönemde suni tohumlama uygulamasına geçileceğini de belirterek şöyle konuştu:“Önümüzdeki dönemde biz Ardahan’da mera hayvancılığının problemlerini çözmek için yeni projeler düşünüyoruz. Buzağı atımlarının önlenmesi, mera ıslahının uygulanabilirliği, ahırların geliştirilmesi, çiftçi eğitimleri gibi çalışmaları uygulayarak ilimizde hayvancılığı daha fazla geliştirmeye çalışacağız. Bir diğer önemli konu ise hayvancılıkla ilgili tüm ilgili paydaşların içinde olduğu Valiliğimizin koordinasyonunda önümüzdeki dönem içerisinde suni tohumlama yöntemini uygulayacağız. Bu anlamda çeşitli hibe programları ile çiftçilerimizi teşvik edeceğiz. Bütün çiftçilerimizin bu konuyu önemsemelerini rica ediyorum. Çünkü doğurganlık oranımız Türkiye ortalamasının altında. Bu sorunu çözmek için gerekli çalışma ve uygulamaları hayata geçireceğiz. Biz zayıf olan yönlerimizi geliştirerek Ardahan’da hayvancılığı daha iyi noktaya getirmenin gayretinde olacağız.”Ardahan AK Parti Milletvekili Kaan Koç ise 2023 yılının tamamında Ardahan’a tarım ve hayvancılık alanında 200 milyon lira değerinde hibe, teşvik ve destek verildiğini, 2024 yılının ilk sekiz ayında ise 200 milyon lira desteğin üreticiye ulaştırıldığını dile getirerek, bu yatırım, hibe ve teşviklerin devam edeceğini ifade etti.