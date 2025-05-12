Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hayrettin Atmaca Sağlık, Eğitim ve Teknoloji Geliştirme Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan "Ağrı’nın Zirvesinde Teknoloji Yarışması"nın büyük finali, 15 Mayıs Perşembe günü Ağrı’da gerçekleştirilecek.Final organizasyonu, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılacak. Yarışmaya, 14 ilden gelen genç teknoloji tutkunları katılacak.Yarışma, gençlerin mühendislik, yazılım ve teknoloji alanındaki becerilerini geliştirmelerine ve bu alanlara olan ilgilerini profesyonel bir zemine taşımalarına katkı sunmayı amaçlıyor.14 ilden 440 öğrenci başvurduYarışmanın bu yılki etabına, Ağrı’nın yanı sıra Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinden başvurular alındı.Toplam 220 okuldan 440 öğrenci yarışmaya katılmak için başvurdu. Yapılan ön değerlendirme sonucunda, her biri bir danışman öğretmen ve iki öğrenciden oluşan 20 takım finale kalmaya hak kazandı.Projeler jüri karşısına çıkacakFinale kalan öğrenciler, yaklaşık bir yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri jüriye sunacak. Yarışma sonunda dereceye giren takımlar sahnede açıklanacak. Birinci olan takıma 100 bin TL, ikinciye 75 bin TL, üçüncüye ise 50 bin TL ödül verilecek.Finalde Haluk Levent konseri düzenlenecekFinal programı, teknolojik etkinliklerin yanı sıra konser ve çekiliş gibi sosyal etkinliklere de sahne olacak. Sanatçı Haluk Levent, final töreninde konser verecek. Konser öncesinde yapılacak çekilişle katılımcılara televizyon, küçük ev aletleri ve çeşitli hediyeler dağıtılacak."Bu yarışma ilimizin geleceğine katkı sağlayacak"Ağrı Valisi Mustafa Koç, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu yarışma, gençlerimizin teknolojik gelişmeleri takip etmelerinin ötesinde; fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebilecekleri bir zemin sunuyor. Bu buluşma, Ağrı’nın geleceğini şekillendirecek adımların atılmasına vesile olacak. İlimizin, bilim ve teknoloji alanında da öncü bir merkez olması yolunda, böylesine anlamlı bir organizasyonun çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı."Gençlerimize güveniyoruz"Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamızın kapsamı genişledi ve 14 ili içine alacak şekilde büyüdü. Gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini desteklemeyi, onları yenilikçi düşünmeye teşvik etmeyi önemsiyoruz. Finale kalan tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." dedi.