HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen 120 doğasever, Şemdinli’nin tarihi mekanlarını gezdi.Cengiz Topel Caddesi’nde sabah saatlerinde bir araya gelen doğaseverler, daha sonra Şemdinli’ye hareket etti. 120 kişilik doğasever grup, Şemdinli ilçesinin doğası ile tarihi mekanlarını gezdi. Sose Kanyonu, Karınca Yuvası, Nehri Şelalesi, Taş Köprü, Kayme Sarayı, Nehri Türbesi ve Seyir Tepesi gibi bölgeleri gezen doğaseverler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Her hafta olduğu gibi bölge tanıtımını yaptıklarını belirten Yüksekova Cilo Doğaseverler Spor Kulübü Başkanı Çetin Yorgun, “Bu tür etkinliklerle hem bölgemizin eşsiz doğa ve kültürel mirasını tanıtmayı hem de yoğun iş temposunda yorulan insanların stresini doğada atmalarını hedefliyoruz. Şemdinli, gerek tarihi yapıları gerekse doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir cennet. Amacımız, insanlara doğaya karşı bir farkındalık kazandırmak ve bölgedeki turizm potansiyelini artırmak. Etkinliğimize katılım gösteren tüm doğaseverlere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.