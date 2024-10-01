Bitlis’in simgesi haline gelen ve büyük bir tarihi öneme sahip olan Bitlis Kalesi, yeni bir proje ile ışıklandırılıyor.Gece saatlerinde ihtişamını daha da gözler önüne serecek olan kale, hem bölge halkı hem de turistler için görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Kentin tarihi dokusunu ortaya çıkaracağız ve Bitlis Kalesi’nin ihtişamını gün yüzüne çıkaracağız. Bu projelerimiz, kentin kültürel mirasını koruma çabalarımızın bir parçası” dedi.Projenin tamamlanmasıyla birlikte kalenin görkemli siluetinin gece boyunca ışıl ışıl parlayacağını ifade eden Başkan Tanğlay, Bitlis’in tarihi zenginliklerinin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.Bitlis Kalesi’nin ışıklandırılması, şehrin turistik çekiciliğini artırırken aynı zamanda tarihi yapıların korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.