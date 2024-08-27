Ardahan’da hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri bölgede nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, “Kasten Öldürme” suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. isimli şahsı, uzun süren takibin ardından Ardahan’da düzenlenen operasyonla yakalayarak adli makamlara sevk etti.
Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.