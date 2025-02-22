Sarıkamış’ta hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cesası bulunan 1 kişi polisin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.Yapılan çalışmalarda, hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ) suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (31) bir işyerinde olduğu tespit edildi.Bunun üzerine düzenlenen operasyonda K.D. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.