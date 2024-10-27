Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, üçüncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda imza günü etkinliklerine katılan yazarlar, eserlerini imzaladı.“Kitabın Ruhuyla Yeniden” mottosuyla gerçekleştirilen 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı devam ediyor. Fuar alanını gezen kitapseverler, kitap alıyor ve sevdikleri yazarlarla bir araya geliyorlar. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın güzel bir fuarcılık örneği sergilediğini vurgulayan Yazar Ümit Aktaş, “Mana ve Çıra yayınevlerinde kitaplarım yayınlanıyor. Daha çok düşünce, roman ve şiir kitaplarım var. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na başlangıcından beri katılmaya çalışıyorum. Malatya hakikaten çok güzel fuarcılık örneği sergiliyor. Tabii ki bu konuda istikrarlı olmak da çok önemlidir. Ayrıca depreme ve deprem sonrasında yaşanan sıkıntılara rağmen kitap fuarını bu şekilde düzenli ve özenli bir şekilde yapmak da oldukça mühimdir. Gençlerin ve kitapseverlerin kitaplara olan ilgilerini bu tip fuarlarla desteklemek, okuma serüveni oluşturuyor. Genel anlamda baktığımız zaman Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na katılım oldukça iyi. Fuar kapsamında birtakım etkinlikler de yapılıyor. Bu organizasyondan dolayı da Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.Malatya’nın Türkiye’de önemli kültür şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Yazar ve Senarist Tarık Tufan, “Malatya bir kültür şehridir. Malatya fikir, sanat, edebiyat ve siyaset alanlarında Türkiye fikrinin oluşumuna katkı sağlamış derinlikli düşünce, edebiyat ve sanat insanlarıyla bugüne kadar var olmuş bir şehirdir. Dolayısıyla Malatya’ya gelerek kültür insanları, kültür takipçileriyle bir arada olmak benim için çok önemli ve kıymetlidir. Bir yazar olarak Malatya’daki kültürel birikimin bir parçası olmak da önem arz ediyor. Ayrıca gittiğimiz şehirlerde yazar olarak okurlarımızla bir araya geliyoruz ama aynı zamanda o şehrin kültüründen de bir şeyler alarak gidiyoruz. Malatya bu anlamda besleyici ve bereketli bir şehirdir” dedi.“Malatya, kendisini yeniden inşa edebilecek kabiliyette bir şehirdir”Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın bir parçası olmaktan memnuniyetini dile getiren Tufan, “6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri de Malatya’ydı. Malatya halkı depremin olduğu günden bu yana ayağa kalkmak için çaba sarf etti. Ben Malatya’nın gücünün, hayat duygusunun buna yeteceğini düşünüyorum. Yani Malatya, kendisini yeniden inşa edebilecek kabiliyette, kudrette ve birikimde bir şehirdir. Bizler de edebiyatçılar olarak ‘Bunların bir parçası olabilir miyiz?’ diye kendimize soruyoruz. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı bu açıdan çok önemli bir süreç. Bir taraftan insanlarımızın başlarını sokabilecek konutlar inşa edilirken, bir taraftan da kültürün ve edebiyatın kendini var etmesi için bu tür etkinliklerin yapılmasını önemsiyorum. Yeniden Malatya’da olmaktan ve bu kültürel etkinliğin bir parçası olmaktan da mutluluk ve heyecan duyuyorum. Malatya’daki kitap fuarının kendisini ‘Anadolu Kitap Fuarı’ olarak tabir etmesini de ayrıca değerli buluyorum” dedi.6 Şubat depremlerinin ardından kitap fuarının yapılmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yazar Emre Gül, “Öncelikle böyle bir organizasyona davet edildiğim için Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na daha önce birkaç kez gelmiştim ve her seferinde büyük bir coşku ve heyecanla karşılaşıyorum. Bu durum da beni çok mutlu ediyor. Kitap fuarı sayesinde Malatya ile gönül bağım oluştu. O nedenle her fırsatta gelmeye çalışıyorum. Özellikle depremden sonra fuarın yeniden açılması beni çok mutlu etti” dedi.İlk kez Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’na geldiğini ifade eden Yazar Özge Naz, “Gerçekten fuara çok büyük bir katılım var. Ayrıca fuarı çok beğendimi belirtmek istiyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen fuarda çok güzel bir şekilde ağırlanıyoruz. Bu durumdan da oldukça memnunum” dedi.