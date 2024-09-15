Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği temizlik çalışmasında, 1 tonun üzerinde çöp toplandı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, temizlik faaliyetinin ardından çam ağacı dikimi yapıldığı belirtilerek, “Bu anlamlı etkinlik, sadece bugünü değil, geleceğimizi de yeşerten bir hatıra olarak kalacak. Daha temiz ve yeşil bir Erzurum için toplumsal bilinçlenmenin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu nedenle, çevre duyarlılığı konusunda sorumluluk alarak hareket eden her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimizin sokakları, caddeleri ve doğası bizim ortak mirasımızdır. Gelecek nesillere daha güzel bir Erzurum bırakmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinlik, hem çevreye olan bağlılığımızı pekiştirdi hem de birlik içinde neler başarabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Temiz bir gelecek için el ele verip çalışmaya, doğamızı koruma yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz.” denildi.