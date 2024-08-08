Hakkari’nin Çukurca ilçesi yakınlarındaki Zap Suyu’nda amatör balıkçıların ağına nadir görülen "İğneli bodur yayın balığı" takıldı.Çukurca’nın Narlı köyü yakınlarında Zap Suyu’na ağ atan balıkçıların ağına nadir görülen "İğneli bodur yayın balığı" takıldı. Balıkçılar, nadir gördükleri balık türünü merak etti. Hakkari Üniversitesi öğretim üyelerinden alınan bilgiye göre, yakalanan balığın iğneli bodur yayın balığı olduğu belirtildi.Türün akıntılı, temiz ve bol oksijenli sularda yaşadığını ifade eden öğretim üyeleri, "Dağ sularında, çakıllı ve taşlı derelerde yaşayan bir balık türüdür. Bu bir dip balık türüdür. Gözleri küçük, ağız tarafları köpek balığına benziyor. Bıyıkları oluyor. Karın bölgesinde yere yapışma özelliği olan bir türdür. İğneli bodur yayın balığı olarak bilinen ve Glyptothorax diye adlandırılan balık çeşidi; İran, Irak ve Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde yaşıyor. En son ise Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Habur Çayı’nda bulunmuştu” dediler.