Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (YÜTSO) Salih Özdemir, Yeni Köprü Tüneli’nin cuma günü açılacağını belirtti.Van-Hakkari yol projesinin önemli ayağı olan Yeni Köprü Tüneli’nde çalışmalarında sona gelindi. Çift tüpten oluşan tünel ve 3 viyadükle yolun kısalması ve güvenlikli yolculuğun sağlanması hedeflenen Yeni Köprü’de, 5 yıldır yapımı devam eden tünelin birinci tüpünde asfaltlama çalışması bitti. Her iki tüpte asfaltlama çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte tünelin hizmete girmesi planlanırken YÜTSO Başkanı Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ise tünellerin cuma günü ulaşıma açılacağı belirtti.“Halkımıza hayırlı olsun”"Heyecanla beklediğimiz hizmet devereye giriyor" diyen Özdemir, "Yeni Köprü Tünelimiz Cuma günü trafiğe açılıyor. Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel hizmette dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.