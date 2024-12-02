HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin etrafını saran dağlar karla kaplandı.Son günlerde başlayan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezinde dondurucu soğukların etkisiyle araçların camları buz tutarken, ilçenin etrafını saran sıra dağlar ise karla kaplandı. Özellikle 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları tamamen beyaza bürünürken, hemen eteklerinde ise sonbahar yaşanıyor.Öte yandan, Hakkari İl Özel İdaresine bağlı ekipler de bölgede muhtemel bir duruma karşı hazır bekliyor.