Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otogarın ihtiyacı karşılamadığını ifade eden bölge halkı, yeni ve daha büyük bir otogar yapılmasını istedi.Yüksekova ilçesinin İpekyolu Caddesi üzerinde yıllar önce yapılan geçici ve az sayıda dükkanın bulunduğu otogarın, büyüyen şehrin ihtiyaçlarına cevap veremediğini ifade eden vatandaşlar, İran ve Irak gibi komşu ülkelerden Yüksekova’ya gelenlerin de durumdan şikayetçi olduğunu kaydetti. 130 bin nüfusa rağmen düzgün otogarlarının olmadığını ifade eden Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Timur Sevi, “Yıllardır yapılması için direniyoruz ama bir türlü yapılmadı. İlçemiz 130 binlik nüfus olmasına rağmen yol kenarlarında yolcular iniyor-biniyor. Bizde burada yetkililere sesleniyoruz, artık şehre yakışan bir otogar istiyoruz” dedi."Yüksekova bu çirkin görüntüden kurtulmalı" diyen Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, “Aslında hiç otogarımız olmadı. Şuan insanların indi-bindi yaşandığı yer zaten tehlike saçıyor. İnsanlar dışardan geliyor ama maalesef dinleneceği ve lavabosu olmayan bir yere geldiklerinde zaten o çirkin görüntüden olumsuzluğa düşüyorlar. Biz de burada belediye yetkililerine sesleniyoruz artık ilçeye yakışacak bir otogar yapılmalı” ifadelerini kullandı.