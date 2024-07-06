Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yağışların fazla olmasıyla, çiftçilerin yüzünü güldürdü.İlçede 2 yıl aradan sonra bu sene yağışların çok sürmesi tarım alanlarını bereketine neden olurken çiftçileri de sevindirdi. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, ziraat mühendisleriyle beraber ilçenin ovasında incelemelerde bulundu. Hasat kontrolü yapan ziraat mühendisleri, yağışların çok sürmesiyle çiftçilerin beklentilerini iyi karşıladıkları belirtti. Ziraat mühendisleriyle hasat kontrolünü yaptıklarını belirten müdür Yiğit, “Bu sene iyi şekilde yağışlar oldu. Bu yıl tarım arazilerimiz içinde güzel oldu diyebiliriz. Bugünde hasat kontrolü yaptığımızda çiftçilerimizin iyi verim aldıklarını öğrendik. İnşallah bundan sonrada da aynı şekilde büyük orada bu bereket sürer” dedi.