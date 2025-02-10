Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yoğun yağış ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda çalışmalar devam ediyor.İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyünün Onbaşılar mezrasının yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 5 metreyi geçti. 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yolun tamamının açıldığını belirtti.