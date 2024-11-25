Erzurum’da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanların yardımına yetişen Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri, vatandaşlara ikramlık malzemeler dağıttı.Erzurum-Çat-Bingöl Karayolu Çirişli mevkii, Erzurum-Bayburt karayolu Kop Dağı Geçidi, Erzurum-Aşkale-Erzincan karayolu Tepebaşı mevkii ve Erzurum Otogarı’nda bisküvi, kek, meyve suyu ve içme suyundan oluşan ikramlık malzemeler yolculara dağıtıldı.Kötü hava koşullarının getirdiği zorlukları hafifletmek için sahada aktif görev yapan ekipler, vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmeye çalıştı.Türk Kızılay’ı yetkililerinin, kötü hava şartları sürdüğü müddetçe destek çalışmalarına devam edeceğini belirtildi.