Açıldığı günden itibaren önceliği kaliteli hizmet olan Yiğit Manav ve Şarküteri, gıda ve manav ürünlerinde uygulayacağı indirimlerle vatandaşların yüzünü güldürecek.

Yiğit Manav ve Şarküteri, Sürsürü Mahallesi Halit Hoca Efendi Bulvarı İmam Azam Camii 100 MT altında hizmet vermekte…

BU İŞLETMEDE RAMAZAN AYINDA ZAM YOK, GERÇEK İNDİRİM VAR

3. yıla özel olarak Yiğit Manav ve Şarküteride, 27 Şubat- 05 Mart tarihleri arasında manav ürünleri hal fiyatında olacak. Ayrıca gıda ürünlerinde de gerçek indirimler olacak. Yiğit Manav ve Şarküteride indirimler, Ramazan Ayı boyunca devam edecek. Bayram sonrasıda her hafta Salı ve Cumartesi günleri halk günleri olacak sebze ve meyve ürünleri hal fiyatında vatandaşlara sunulacak.

ERKAL: “GERÇEK İNDİRİMLERİ YEREL ESNAFIMIZ YAPIYOR”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yiğit Manav ve Şarküteri işletme sahibi Hakan Gökhan Erkal, Elazığlı vatandaşlara hizmet etmekten gurur duyduklarını ifade ederek, “İşletmemizin açılışından buyana kaliteli hizmet ve ürün sunmanın gayreti içindeyiz. İşletmemizin açılışının 3. Yılana özel indirimler uygulayacağız. Sebze ve meyve ürünlerini hal fiyatına vereceğiz. Gıda ürünlerinde de gerçek indirimler yapacağız. Ramazan ayı boyunca da indirimlerimiz devam edecek. Bayram sonrası Salı ve Cumartesi günleri halk günleri olacak sebze ve meyve ürünlerimiz yine hal fiyatında olacak. Ülkemizin ekonomisinin lokomotifi olan yerel esnafımız sürekli olarak devletimiz tarafından desteklenmesi gerekiyor. Ulusal marketler yerel esnafımızı yok etme durumuna geldi. Vatandaşlarımız, yerel esnafımızdan alış veriş yapsın. Tüm vatandaşlarımızı işletmemize bekliyoruz. Yiğit Manav ve Şarküteri olarak Sürsürü Mahallesi Halit Hoca Efendi Bulvarı İmam Azam Camii 100 MT altında hizmet vermekteyiz. Vatandaşlarımız gerçek indirim görmek istiyorsa Yiğit Manav ve Şarküteriye bekliyoruz” dedi.

