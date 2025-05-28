Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında yürütülen sıcak asfalt serimi Gedik Mahallesi’nde sürerken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit çalışmaları yerinde inceledi.Alt ve üst yapı yatırımlarına aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, planlama doğrultusunda başlattığı yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarını mahalle mahalle sürdürüyor. Bu kapsamda altyapısı tamamlanan Gedik Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, yolları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.Çalışmaları yerinde takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, asfaltlama işlemlerinin özellikle yoğun araç ve yaya trafiğine sahip güzergâhlarda büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Geçit, "Amacımız, vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmelerini sağlamak. Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışıyor. İlçemizin dört bir yanında altyapı ve üstyapı hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Gedik Mahallemizde de alt yapısı tamamlanan yollarımızı sıcak asfalt ile daha nitelikli hale getiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Yeşilyurt’un her alanda dönüşüm sürecinden geçtiğine dikkat çeken Başkan Geçit, "Şehrimizi iki yıl içerisinde ayağa kaldırmak için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Dönüşümümüzü sadece yollarla sınırlamıyoruz; eğitimden sağlığa, çevreden sosyal donatılara kadar her alanda çalışıyoruz" dedi.İncelemeleri sırasında mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Geçit, ulaşım altyapısına yönelik yatırımların artarak süreceğini kaydetti. Gedik Mahalle Muhtarı Mehmet Yaşar ise yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.