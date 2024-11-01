Yeşilyurt İlçesinde kırsal kalkınmaya destek verecek üretim faaliyetlerine aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesinin girişimleri neticesinde Cumhuriyet Örnekköy’de kurulan Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasının 140 dekarlık alanında yeni üretim yılı kapsamında arpa ekimine başlandı. Yüzde yüz yerli ve milli tohumlardan ekimi yapılan arpalar, 2025 yılında yapılacak hasadın ardından hayvansal üretim yapan çiftçilere ücretsiz bir şekilde dağıtılacak.Yeşilyurt İlçesinin tarımsal potansiyelini hareketlendirmek, bereketli topraklarından daha fazla ürün toplamak ve ilçenin farklı yerlerinde yerli üretim yapan besicilere, üreticilere ve çiftçilere destek vermek adına bugüne kadar önemli atılımlar yapan Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal hizmetlerde yakaladığı başarı çıtasını yukarılara çekmek adına Cumhuriyet Örnekköy’de kurulan Tarımsal Üretim ve AR-GE sahasındaki üretim faaliyetlerine devam ediyor.Yeşilyurt’un tarımını kalkındırıp, kent ekonomisini canlandırmayı hedefleyen kırsal kalkınma projeleriyle yerli üreticilerin yüzünü güldürecek çalışmaların altına imza atmaya devam eden Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü gözetiminde yeni yılın ilk arpa ekimi yapıldı. 2025 yılında hasadı yapılacak olan arpalar gerekli işlemlerin ardından üreticilere ve besicilere ücretsiz olarak verilerek kırsal kalkınmayı destekleyecek hizmetlere bir yenisi daha eklenmiş olacak.Yenilikçi, güçlü ve kalıcı yatırımlarla tarımsal kalkınmaya katkı sunacak çalışmalara öncelik tanıdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, “İlçemiz tarımsal anlamda çok güçlü bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin yükseltilmesi ve tarımsal üretimdeki mutlak başarının sağlanması noktasındaki en önemli unsur ise, yerel ve kendi coğrafyamıza ait ürünlerin korunması, geliştirilmesi ile bu alanda emek veren çiftçilerimizin yüreklendirilmesi ve desteklenmesidir. Bundan hareketle, yeni çalışma dönemimizin başından itibaren, kentimizde hem üretici hem de tüketicinin fayda sağlaması adına, tarımsal üretimin güçlendirilip desteklenmesine yönelik çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Üretim olmadan, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilir olması da mümkün değildir. Bu noktada tarımsal üretimin de bizlerin hayatındaki yeri birincil seviyededir. Bir ülkenin ekonomisinin en önemli can damarlarından biri şüphesiz ki tarımdır. Tarımsal üretimin gücü, çeşitliliği, verimliliği, pazarlama büyüklüğü gibi unsurlar, ekonomik kalkınmanın en büyük destekçilerindendir. Bizlerde yerli ve milli tarım hamlesine destek vermek adına kurduğumuz Tarımsal Üretim ve AR-GE sahamızda bu dönemin ilk arpa ekimini gerçekleştirdik ve tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Bölge iklimine adaptasyonu açısından verimli olan arpalarımızı hasat döneminde gerekli işlemlerden geçirip ücretsiz bir şekilde hayvancılıkla uğraşan besicilerimize vereceğiz. Bizim buradaki tek amacımız; topraklarımızdan daha fazla ürün toplamak, yerli tarımı desteklemek ve tarladan sofraya, topraktan sanayiye uzanan meşakkatli yolculuğun en önemli emektarları olan çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemektir” diye konuştu.Belediye Başkan Yardımcısı Oruç ayrıca Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında, park ve bahçe hizmetlerinde kullandıkları rulo çim üretimlerinin de aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.