Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların inanç ve yardımlaşma duygularını suistimal eden dilencilere göz açtırmıyor. Ekipler düzenli olarak yaptıkları denetimlerde dilencilik yapan şahısları belirleyerek haklarında işlem yapıyor.Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren dilencilere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Cami önlerinde ve sokaklarda gerçekleşen denetimlerde takibe alınan ve vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği tespit edilen dilenciler suçüstü yakalandı.Trafik ışıkları, kavşaklar, sokaklar ve cami önlerinde dilenerek vatandaşların hem dini duygularını sömüren hem de iyi niyetlerini suistimal edenlere karşı gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Hizmetleri Müdürü Emin Gölgeli, “Vatandaşlarımızın huzur, refah ve güven içerisinde bir hayat sürmeleri için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. İlçemizin farklı bölgelerinde dilencilik yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesine istinaden yasal işlemlerimizi yerine getirmekteyiz. Buradaki amacımız; halkımızın huzur ve güveninin yanı sıra dilenciliğin meslek haline getirilmesini engellemek, caydırıcı hale getirmektir. Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmeye devam edecektir." diye konuştu.Gerçekleşen uygulamalar kapsamında dilencilik yaptığı tespit edilenlerin topladıkları paralara el konuldu.