Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki yapımı devam eden TOKİ konutlarında çalışmalar devam ediyor. İlçeye yeni atanan Kaymakam Metin Baskın, projeyi kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.Yedisu Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, TOKİ konutları projesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Açıklamada, ’’Yedisu ilçemizde büyük bir heyecanla beklenen ve vatandaşlarımızın konut sorununa büyük bir katkı sağlaması düşünülen TOKİ konutları projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kaymakamımız Metin Baskın, yapımı süren TOKİ konutlarını yerinde ziyaret ederek projeyi inceledi. Yüklenici firma sorumlusundan detaylı bilgi alan Kaymakamımız Baskın, sıcak yaz günlerinde zorlu şartlarda çalışan personelle de sohbet etti. Çalışanlara gösterdikleri özveri için teşekkür eden Kaymakamımız Baskın, projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti” denildi.