Malatya’da jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan atmaca tedavisi için veterinere teslim edildi.Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Söğüt Mahallesi’nde jandarmanın devriye görevi sırasında yaralı bir atmaca bulundu. Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında, jandarma tarafından fark edilen yaralı kuş için Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti.Yaralı atmaca, bölgeye gelen ekipler tarafından teslim alınarak, tedavi ve rehabilitasyon için Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuşun, sağlık durumunun takip edileceği ve doğal yaşam alanına geri bırakılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.