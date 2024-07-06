Erzurumlu sanatçı Ahmet Ahmet Öngel’in “Yap bir Bozkurt Dünya Görsün” klibi beğeni rekoru kırdı.EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım’da Merih Demiral’ın attığı golden sonra bozkurt selamı vermesinin ardından UEFA’nın 2 maç ceza vermesi Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir tepkisine neden oldu.Erzurumlu sanatçı Ahmet Öngel’in yaklaşık 7 ay önce “Yap bir Bozkurt Dünya Görsün” klibi, milli futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı ile ilgili inceleme ve ceza verilmesinin ardından sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. UEFA’nın kararına tepki koyan yüzbinlerce vatandaş klibin üzerine bozkurt selamı koyarak paylaştı.Sözü Serdar Akkoç, Bestesi Mustafa Beyazkuş ve Ahmet Öngel’e ait “Yap bir Bozkurt Dünya Görsün” son günlerin en çok dinlenen şarkısı oldu.Ahmet Öngel, yaptığı açıklamada, “Yaklaşık yedi ay önce yapmış olduğumuz ‘Yap bir bozkurt dünya görsün’ adlı şarkımız milli takımımızın maçında milli futbolcumuz Sayın Melih Demiral kardeşimizin Bozkurt işareti yapmasıyla dünya coğrafyasında büyük bir yankı uyandırdı. Bunun akabinde Yap bir bozkurt dünya görsün adlı şarkımız, sosyal medyalarda, dijital platformlarda çok yoğun ilgi gördü. Bunun için bozkurt yapıp paylaşan bütün arkadaşlarıma, gönüldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki Türklüğümüzün Tarihin, bağımsızlık sembolümüz olan bozkurt işareti ve bundan sonra görün, bakın. Bozkurt işareti çığ gibi büyüyecektir. Ve biz diyoruz ki -Anadolum sana baktı yap bir bozkurt dünyayı görsün -Turan elde bahar vakti yap bir bozkurt dünya görsün. Milli takımımıza bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu.