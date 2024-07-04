Malatya’nın Akçadağ ilçesinde nesli tehlike altında olan yaban keçileri görüntülendi.Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan yaban keçileri, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde görüntülendi. Kentte, Arapgir, Doğanyol, Pütürge kırsalında sık sık vatandaşlar tarafından görüntülenen koruma altındaki yaban keçileri bu sefer Akçadağ ilçesinde görüntülendi.Ilıcak Mahallesinde Uğur Hanbey Aladağ’a ait kayısı bahçesinde görüntülenen iki yaban keçisi vatandaşların fark edilmesinin ardından dağlık alanlara kayalık doğru kaçarak bölgeden uzaklaştı.