Erzurum’un Tortum ilçesinde çetin kış şartlarında yaşamak zorunda kalan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.Tortum’da zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı. Tortum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğünce temin edilen ot, saman, buğday, arpa, ekmek, et ve ciğer gibi yiyecekler ve gönüllü vatandaşların ulaştırdığı yiyecekler doğaya bırakıldı.Etkinliğe Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sefa Haki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürü Nebi Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıdvan Bozdağ, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Ahmet Akkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız, İlçe Vaizi Kenan Çelik, İl Jandarma HAYDİ Timi , Çamlıca ve İncedere Muhtarları, kamu personeli ve vatandaşlar katıldı.