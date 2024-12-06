Vatandaşların daha sağlıklı beslenmeye yönelmesi ile çömleğe de ilgi arttı. Çömlek üreticisi Münir Suncak, ’’Dünyada insanlar çömleğe yöneldi, satışlar da buna bağlı olarak eskiye göre arttı’’ dedi.Dünyada vatandaşların daha sağlıklı beslenmeye yönelmesi ile çömleğe olan ilgi de katbekat arttı. Çömlekte pişirilen bir yemeğin çelik veya teflon ürünlerine göre daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu dile getiren çömlek üreticisi Münir Suncak, aynı zamanda bir çömlek testinin suyu nemlendirerek kireci dışarı attığını ve saf su haline getirttiğini söyledi. Dünyada ve ülkede insanların çömleğe yöneldiğini belirten Suncak, satışların da buna bağlı olarak eskiye göre arttığını ifade etti.Bir çömlekte yapılan yemeğin daha lezzetli ve doğal olduğunu aktaran Münir Suncak, ’’Plastiğin ve teflonun sağlıksız olduğunu insanlar fark etti ve uzaklaşıyor. Bu çerçevede çömleğe ilgi daha çok arttı. Elazığ’da özel bir kil var. Binlerce yıl önce patlamada meydana gelen bir toprak. Fırat civarı, Sivrice bölgesinden çıkıyor. Bu özel kilden üretime başladık. Ürünler ciddi ilgi görmeye başladı. Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmaktayız. Çömlekte pişen bir yemeğin daha sağlıklı olduğunu görmekteyiz. Çömlekte pişen yemekle teflonda pişen bir yemek arasında ciddi derece lezzet farkı oluşuyor. Çömlekten pişen yemeğin doğallığı fark ediliyor. Bir çömlek testi, suyu nemlendirerek kireci dışarı atar ve saf su haline getirir. Günümüzde plastik şişelerde içtiğimiz su, ölü sudur. Bunu ciddi oranda fark edebiliyorsunuz. Çömlek aynı zamanda suyu da soğutuyor. Üniversitelerde analizler yaparak üretime başladık’’ dedi.’’Çömlek denince akla sağlık gelir’’Çömlek denince akla sağlığın geldiğini belirten Suncak, ’’Bunu son yıllarda tüm tüketiciler fark ediyor. Doğal beslenmeye yöneliyoruz. Bu açıdan toprak ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyorum. Önceden daha az talep vardı. Son yıllarda üretim ve satışlarımızda arttı. Demek oluyor ki çömleğe ilgi daha çok. Bu ürünler eski çömlekler gibi değil. Müşteri aldığında yağlama ve yakmaya ihtiyacı yoktur. Karardığı zaman kanserojen madde yapar. Doğalgazlı fırınlarda yakarak hazır hale getiriyoruz. Mesela çömlekte yoğurt yapılırsa, çömlek yoğurdun fermente olmasını sağlar. Aynı zamanda ekşimesini önler ve uzun süreli kullanmaya imkan sağlar. Yıllar önce bunlar atalarımızın ve dedelerimizin kullandığı ürünlerdir. Kazılarda çömlek ürünler çıkıyor. Daha doğal ve sağlıklı besleniyorlardı. Günümüzde bunlar neden kullanılmasın. Günümüzde sağlıksız beslenmeler ve hastalıklar çok arttı. Daha doğal ve sağlıklı beslenmek için çömlek ile toprak ürünleri kullanmamızda yarar var” şeklinde konuştu.