Van’ın Bahçesaray ilçesinde Temmuz ayının son haftasında karla mücadele çalışması devam ediyor.Van’ın Bahçesaray ilçesinde kışın yağan yoğun kar ve düşen çığlar nedeniyle kapanan yayla yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor. Ülke genelinde kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, Van’ın yüksek rakımlı yaylalarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Çığlar nedeniyle yer yer 3 metreyi bulan kar kütleleri, iş makineleriyle temizleniyor. Yoğun yağışlı bir kış mevsimi geçiren Bahçesaray ilçesinde Çatbayır Mahallesi’nin yüksek kesimlerine düşen çığlardan dolayı kar yığınlarını temizlemek için yoğun mesai harcanıyor. Ekipler, çığ düşmeleri nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede hummalı bir çalışma yürütüyor. Çığ kütleleri altında kalan yayla ve arazi yolu açılarak bölgedeki tarımsal faaliyetlerin normale dönmesi sağlanacak.Muhtar Eyüp Kayan, “Kışın gelen çığ su kanalımız ile yayla yolumuzu kapattı. Ağustos ayına giriyoruz halen karla mücadelemiz devam ediyor. Yayla yolu ile arazi yolunu açıyoruz” dedi.