Van’ın Edremit ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan ana yol, 2 ayın ardından yeniden trafiğe açtırıldı.Edremit ilçesinde bir vatandaş, üç parselinden geçen ve iki mahalleyi birbirine bağlayan yolu hafriyat dökerek trafiğe kapatmıştı. Edremit ilçesinde yaşayan Kemal Tolan isimli vatandaş, 2 ay önce arsasından geçen yola hafriyat dökerek ulaşıma kapatmıştı. Edremit ilçesine bağlı Şabaniye ve Süphan mahallelerini birbirine bağlayan yolu kullanan araçlar ise geri dönerek alternatif yolları kullanmak zorunda kalıyordu.Gelen şikayetler üzerine kapatılan yola paralel geçen tarladan yeni bir yol açtırıldı. Edremit Belediyesine ait iş makineleriyle açtırılan yol, bugün itibariyle yeniden trafiğe açıldı.