Van’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini doluya bırakırken, kısa süre içinde bazı bölgeler beyaza büründü.Van’da sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ortaya çıkan görüntü ise kışı aratmadı. Meteoroloji Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından sabah aniden başlayan dolu yağışı, kış görüntülerini aratmayan manzaralar oluşturdu. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan dolu, şehrin bazı bölgelerinde beyaz bir örtü bırakırken, vatandaşları ise hazırlıksız yakalandı.Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Van ve Hakkari çevrelerinde akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve sağanak yağış beklendiği belirtildi. Ayrıca bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceği tahmin ediliyor.