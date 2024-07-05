Türkiye’nin en doğusundaki kenti Van’da gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzara görenleri hayran bırakıyor.Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Van, gün batımı ile de farklı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Güneşin batısının en iyi izlendiği kentte, güneş kızıllığı seyri güzel manzaralar oluşturuyor. Türkiye’de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını da Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşba’dan (Güneşin kenti) alan Van, güneşin göl üzerinde batışında sergilediği eşsiz güzelliği izlemek isteyen vatandaşları Van Gölü sahilinde ağırlıyor. 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ve bin 646 metrelik rakımı ile dünyanın ve Türkiye’nin en büyük, sodalı ve tuzlu özelliği olan Van Gölü’nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.