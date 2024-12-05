Van’da kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde evrak eksiği olan 3 avcıya 9 bin 873 TL idari para cezası uygulanacak.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Van Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koruma kontrol çalışmaları devam ediyor. Ekipler, hafta sonu Erciş, Gevaş, İpekyolu, Edremit ilçeleri ile Erçek Gölü genel avlaklarında yaptığı koruma kontrol çalışmalarında 9 avcı kontrol edildi. Evrak eksiği olan 3 avcıya tutanak düzenlenirken, şahıslar hakkında 9 bin 873 TL idari para cezası uygulanacak.