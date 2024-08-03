Van Filistin’e Destek Platformu, İran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye’nin vasiyetini yerine getirmek için yürüyüş düzenledi.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran’da suikast sonucu şehit düşmeden önce 3 Ağustos tarhinde Gazze ve Filistin için tüm dünya haklarından destek istemişti. Bu kapsamda Van Filistin’e Destek Platformu, geniş katılımlı bir yürüyüş düzenledi. Beşyol Meydanı’nda ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan binlerce kişi, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında ara ara oturma eylemi gerçekleştiren ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Burada okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından basın açıklaması yapıldı.Platform adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Emin Akaslan, İsmail Heniyye’nin çağrısı üzerine meydanlarda olduklarını belirtti. Akaslan, “Bu dünya Gazze üzerinden kurulacak. Gazze modelini iyi okuyacağız. Gazzelileri övmekten, yüceltmekten yeni bir aşamaya geçmek gerekiyor. Gazze modelini öğrenmek, anlamak, uygulamak. Gazze insanlığın atan kalbi, canlı kalan kısmıdır. Onu modelleyip örnek alacağız. Onları ötekileştiren, terörle eşleştirenleri iyi tanıyıp bilecek, layık oldukları şekilde muamele edeceğiz” dedi.Kalabalık okunan duanın ardından alandan ayrıldı.