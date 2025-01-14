Van’da besicilerin 4 ay süren zorlu kış mesaisi devam ediyor.Kış mevsiminin zor ve çetin geçtiği Van’da, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler yoğun mesai harcıyor. Gevaş ilçesindeki besiciler, çetin kış şartları ve bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen hayvanlarının bakımını ihmal etmiyor. Besiciler, evlerinin uzağında yemledikleri hayvanlarını akşam saatlerinde tekrar ağıla götürüyor. Kimi besici de hayvanlarını karlı araziye çıkartıyor. Yollarda ekiplerin kar yağışı için döktüğü tuzları yiyen koyunlar ise zaman zaman tuz ihtiyacını bu şekilde gideriyor.