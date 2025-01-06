Van’da gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 92, Başkale’de 31, Çatak’ta 100, Edremit’te 4, Erciş’te 8, Gevaş’ta 40, Gürpınar’da 82, İpekyolu’nda 19, Muradiye’de 37, Özalp’te 33, Saray 12 ve Tuşba ilçesinde ise 35 olmak üzere toplam 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.