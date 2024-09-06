Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Van Gölü’nde görsel şölen oluşturdu.Meteorolojinin uyarısı sonrası Bitlis’in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağmur ile birlikte Van Gölü üzerinde art arda çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Şimşek görüntüleri hem korkuttu hem etkileyici görüntüsüyle hayran bıraktı. Van Gölü kıyı şeridinde evleri bulunan vatandaşlar Van Gölü’ne düşen şimşekleri hem izleme keyfi yaşadı hem de oluşan görsel şöleni telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.