Van’ın İpekyolu ilçesinde gün batımı eşsiz görüntüler oluşturuyor.Türkiye’de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan, adını Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşba’dan (Güneşin kenti) alan Van, güneş batarken Van Gölü üzerinde oluşan eşsiz manzarayla vatandaşları ağırlıyor. 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümü ve bin 646 metrelik rakımı ile dünyanın ve Türkiye’nin en büyük, sodalı ve tuzlu gölü olan Van Gölü’nde gün batımı, muhteşem görüntüler oluşturuyor. Van Gölü sahilinde gün batımını izleyen vatandaşlar, güneşin batışında oluşan eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.