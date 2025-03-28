Van Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla "Tekstil ve Modada Sıfır Atığa Doğru" temalı bir etkinlik düzenlendi.Atatürk Kültür Parkı’nda düzenlenen etkinlikte İpekyolu Aile Destek Merkezi’nin (ADEM) usta öğreticileri ve öğrencileri ile Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ürünler sergilendi. Tekstil atıklarından geri dönüşüm konulu sanat çalışmaları, tişört boyama, bez çanta boyama gibi çalışmalarla geri dönüşümü sağlanan ürünlerin sergilendiği etkinliğe vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.Etkinliğe, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gösterildi.