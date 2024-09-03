Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde yapılacak deprem konutlarının yeri nedeniyle yaşanan tartışma sonrası Vali Seddar Yavuz tarafları makamında ağırlayarak konuyu masaya yatırdı.6 Şubat depremleri sonrası ağı hasar alan Malatya’nın Doğanşehir İlçesine bağlı Kurucuova Mahallesi’nde kalıcı deprem konutlarının yeri mahalleliler arasında tartışmaya neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde karşı karşıya gelen mahallelilerin kavgasında birçok kişi yaralanırken birçok isim ise gözaltına alındı. Olayların yatıştırılmasının ardından Vali Seddar Yavuz konunun taraflarını Valilik binasında ağırladı.Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ile diğer yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürü Cengiz Başer’de katıldı. Toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Vali Seddar Yavuz, “İlgili kurum amirlerlerimizin katılımıyla, Kurucuovalı hemşehrilerimizle bir araya gelerek kalıcı köy konutlarının yer seçimi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdik.” İfadelerine yer verdi.