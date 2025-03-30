Malatya Valisi Seddar Yavuz, 6 şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirterek, "2025 yılı içinde tüm hak sahiplerine konutlarını teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı’nın 1. günü kent protokolünün ve STK’ların katılımı ile bayramlaşma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen bayramlaşma programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, askeri ve mülki erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları katıldı."Malatya’nın birliği güçleniyor"Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan ayının huzur içinde geçtiğini belirterek, "Bayram, dayanışma ve birlik ruhunu pekiştiren özel günlerden biridir. Malatya olarak her zaman olduğu gibi kenetlenmeye ve el ele vermeye devam ediyoruz. Şehrimizi hep birlikte ayağa kaldıracağız" dedi."Depremin yaralarını hep birlikte sarıyoruz"Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini belirterek, "Depremin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla bölgeye koştu. 95 bini aşkın konut ve iş yerinin inşası sürüyor. 2025 yılı itibarıyla vatandaşlarımız güvenli evlerine ve iş yerlerine kavuşacak" dedi.Vali Yavuz, Malatya’nın birlik ve beraberlik ruhunun her zaman güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bayram, dayanışma ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Malatya, bu süreçte büyük bir özveriyle kenetlendi. Tüm hayırseverlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Güvenli ve yaşanabilir bir Malatya inşa ediyoruz"Malatya’nın geleceği için tüm kurumların tek hedef doğrultusunda hareket ettiğini belirten Yavuz, "Amacımız, Malatya’yı depreme dayanıklı, güvenli ve modern bir şehir haline getirmek. 2025’in sonunda, herkesin huzurla yaşayacağı bir Malatya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Bayramlaşma programı, katılımcıların iyi dileklerini paylaşmasıyla sona erdi.